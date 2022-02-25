UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle | Kura çekimi UEFA TV canlı yayın izle linkiCHP'liler Esenler'deki kentsel dönüşüm projesin davasını kaybetti! Güzel haberi veren Tevfik Göksu, CHP'ye gönderme yaptı: Takoz zihniyete rağmenAgrega ne demek, TDK'ya göre Agrega kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Motor Yenileştirmeci Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıBeştepe'deki Güvenlik Zirvesi'nin detayları ortaya çıktı! Türkiye'nin Rusya - Ukrayna savaşındaki tarafı artık çok net!Sahne kıyafetleri olay yaratan Gülşen'i sosyal medya "Bergen'e ayıp etmişler" diyerek affetmedi! Popstar Mehtap'ın eleştirisi ise ağır oldu!Son dakika! Şampiyonlar Ligi finalinin yeni adresi Fransa oldu!Matruşluk ne demek, TDK'ya göre Matruşluk kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Galatasaray Başkanı Burak Elmas tehditlere daha fazla katlanamadı! Evini satmak zorunda kaldı!2. Sayfa Gülşen kimdir? Gülşen Yüksel kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi, eşi kim? Çocuğu var mı?
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  3. CHP'liler Esenler'deki kentsel dönüşüm projesin davasını kaybetti! Güzel haberi veren Tevfik Göksu, CHP'ye gönderme yaptı: Takoz zihniyete rağmen

CHP'liler Esenler'deki kentsel dönüşüm projesin davasını kaybetti! Güzel haberi veren Tevfik Göksu, CHP'ye gönderme yaptı: Takoz zihniyete rağmen

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, CHP’li İBB meclis üyelerinin ilçede yaptıkları kentsel dönüşüm projesinin durdurulması için açtıkları davayı kaybettiğini belirterek," Bu “takoz zihniyet”e rağmen şehirlerimizi yenilemeye devam edecek, milletimizin geleceğini CHP’nin engellemelerine kurban etmeyeceğiz." dedi.

CHP'liler Esenler'deki kentsel dönüşüm projesin davasını kaybetti! Güzel haberi veren Tevfik Göksu, CHP'ye gönderme yaptı: Takoz zihniyete rağmen

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentsel dönüşüm çağrısı yapmasına karşın CHP'lilerin kentsel dönüşüm projesine karşı çıktığı ortaya çıktı. 

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP’li İBB meclis üyelerinin Esenler'de yapılan Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesinin durdurulması için dava açtıklarını ifade etti.

CHP'liler Esenler'deki kentsel dönüşüm projesin davasını kaybetti! Güzel haberi veren Tevfik Göksu, CHP'ye gönderme yaptı: Takoz zihniyete rağmen

"MİLLETİMİZİN GELECEĞİNİ CHP’NİN ENGELLEMELERİNE KURBAN ETMEYECEĞİZ"

CHP'li üyelerin davayı kaybettiğinin bilgisini veren Tevfik Göksu, "Bu “takoz zihniyet”e rağmen şehirlerimizi yenilemeye devam edecek, milletimizin geleceğini CHP’nin engellemelerine kurban etmeyeceğiz." dedi. 

 

CHP'liler Esenler'deki kentsel dönüşüm projesin davasını kaybetti! Güzel haberi veren Tevfik Göksu, CHP'ye gönderme yaptı: Takoz zihniyete rağmen

"KENDİ SÖZÜNÜ TUTMAYINCA BU SEFER DE YAPANI ENGELLEME PEŞİNE DÜŞTÜ"

Öte yandan 22 Şubat Salı günü sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tevfik Göksu şu ifadeleri kullanmıştı:

"Esenler’de gerçekleştirdiğimiz Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesinin iptali için dava açan CHP’li İBB, davayı kaybetti. İstanbullulara “5 yılda 100 bin konut” sözü veren CHP’li İBB Başkanı, anlaşılan kendi sözünü tutmayınca bu sefer de yapanı engelleme peşine düştü."

Kentsel dönüşüme giren eski evlerin ve yapılan yeni evlerin olduğu görseli de paylaşan Göksu, CHP'lilerin vatandaşın yararına olan kentsel dönüşüme karşı çıktıklarını göstermiş oldu. 

CHP'liler Esenler'deki kentsel dönüşüm projesin davasını kaybetti! Güzel haberi veren Tevfik Göksu, CHP'ye gönderme yaptı: Takoz zihniyete rağmenCHP'liler Esenler'deki kentsel dönüşüm projesin davasını kaybetti! Güzel haberi veren Tevfik Göksu, CHP'ye gönderme yaptı: Takoz zihniyete rağmen

Bölge Gündem Editör Ekibi
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