CHP'liler Esenler'deki kentsel dönüşüm projesin davasını kaybetti! Güzel haberi veren Tevfik Göksu, CHP'ye gönderme yaptı: Takoz zihniyete rağmen

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentsel dönüşüm çağrısı yapmasına karşın CHP'lilerin kentsel dönüşüm projesine karşı çıktığı ortaya çıktı.

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP’li İBB meclis üyelerinin Esenler'de yapılan Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesinin durdurulması için dava açtıklarını ifade etti.

"MİLLETİMİZİN GELECEĞİNİ CHP’NİN ENGELLEMELERİNE KURBAN ETMEYECEĞİZ"

CHP'li üyelerin davayı kaybettiğinin bilgisini veren Tevfik Göksu, "Bu “takoz zihniyet”e rağmen şehirlerimizi yenilemeye devam edecek, milletimizin geleceğini CHP’nin engellemelerine kurban etmeyeceğiz." dedi.

"KENDİ SÖZÜNÜ TUTMAYINCA BU SEFER DE YAPANI ENGELLEME PEŞİNE DÜŞTÜ"

Öte yandan 22 Şubat Salı günü sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tevfik Göksu şu ifadeleri kullanmıştı:

"Esenler’de gerçekleştirdiğimiz Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesinin iptali için dava açan CHP’li İBB, davayı kaybetti. İstanbullulara “5 yılda 100 bin konut” sözü veren CHP’li İBB Başkanı, anlaşılan kendi sözünü tutmayınca bu sefer de yapanı engelleme peşine düştü."

Kentsel dönüşüme giren eski evlerin ve yapılan yeni evlerin olduğu görseli de paylaşan Göksu, CHP'lilerin vatandaşın yararına olan kentsel dönüşüme karşı çıktıklarını göstermiş oldu.