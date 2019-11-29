CHP'liler iptal ettirdikleri imar planını savundu! İBB Meclisi'nde tartışma çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Bayrampaşa Sağmacılar Cezaevi'nin yerine yapılan kentsel dönüşüm projesi ile Silivri'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal konut olarak hayata geçirdiği KİPTAŞ projesinin imar planları tartışıldı.

İBB MECLİSİ'NDE TARTIŞMA ÇIKTI

Önceki dönemde CHP'nin ve Şehir Plancıları Odası'nın açtığı davalar sonucu planların iptal olması nedeniyle tekrar gündeme gelen yeni imar planları için AK Parti grubu "Geçmişte hata yaptık, özür diliyoruz deyin, davaları geri çekin planları geçirelim" önerisinde bulununca tartışma çıktı.

DAVA AÇAN ODA BAŞKANININ, YENİ DÖNEMDE İBB'DE DAİRE BAŞKANI OLMASI ORTAMI GERDİ

Bayrampaşa'daki planlara iptal davası açan Şehir Plancıları Odası'nın o dönemki başkanı Başkanı Tayfun Kahraman'ın yeni dönemde İBB'nin Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı olması ortamı gerdi.

TEVFİK GÖKSU'DAN AÇIKLAMA

AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu iade edilen Bayrampaşa'daki kentsel dönüşüm planları ile ilgili "Önceki dönemde ısrarla mahkemeye giden şahıs, İBB'nin yeni Kentsel İyileştirme Daire Başkanı. Şimdi mahkemeye taşıdığı planı getiriyor onaylamamızı istiyor. Biz AK Parti grubu olarak bu hukuki sorunları çözeceğiz, düzelteceğiz. Bayrampaşa halkı çok iyi bilsin ki bu plan düzenlendikten sonra İBB Başkanı gidecek orada kentsel dönüşüm töreni yapacak. İptal ettirdikleri planın törenini yapacak" dedi.

Eski cezaevi alanında inşaatlar tamamlanarak iskan alma aşamasına geldi ve plansız kalan alan için hazırlanan yeni planlar da İBB Meclis gündemine geldi. Planlar, iptal gerekçelerinin teklif edilen planla devam ettiği belirtilerek tekrar değerlendirilmek üzere Planlama Müdürlüğü'ne oybirliği ile iade edildi.