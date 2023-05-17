CHP'liler Kendilerine oy vermeyen seçmene hakaret etmeye devam ediyorlar

CHP'li Çine Belediyesinin Başkanı Enver Salih Dinçer’in eşi Tuba Gelincik Dinçer de hakaret edenler kervanına katılarak skandal bir paylaşımla oy veren hem depremzede ve hem de gençleri hedef alarak "Atatürk yanlış milleti kurtardı" paylaşımı tepkilere yol açtı.

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CHP'liler Kendilerine oy vermeyen seçmene hakaret etmeye devam ediyorlar

cumhuriyet halk partisi hiç bir seçimi doğru okumyamayarak seçmen iradesini hiçe sayarak kendilerine oy vermeyen seçmeni aşağılamaktan bir türlü vazgeçmiyor. 14 mayıs seçimleri sonrası seçim sonuçlarıyla hebir kez daha hezimete uğrayan chpli yöneticiler ve çevreler yine kendilerine oy vermeyen depremzedeleri ve gençleri gençleri hedef alarak hatta hakarete varan açıklamalarına devam ediyor CHP'li Çine Belediyesinin Başkanı Enver Salih Dinçer’in eşi Tuba Gelincik Dinçer oy veren hem depremzede ve hem de gençleri hedef alarak "Atatürk yanlış milleti kurtardı" paylaşımı tepkilere yol açtı.

DEPREMZEDELERİN YARALARIN SARILMASI BİRİLERİNİ RAHATSIZ ETTİ

Türkiye, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya çalışıyor...Afet bölgesinin yavaş yavaş normale dönmesiyle birlikte de Türkiye'de bir yandan seçim hazırlıkları yapıldı. Deprem bölgesine kurulan konteyner kentlerde 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri gerçekleştirmesinin ardından gözler sandığa çevrildi.

Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın afet bölgesinde açık farkla kazandığı belirlendi. Deprem bölgesindeki vatandaşlar 'Erdoğan' dedi, muhalifler kin kustu
Devlet ve millet iş birliği ile yaralar sarılırken bu süreci gölgede bırakmak isteyenler yine meydana çıktı.

"ERDOĞAN'IN AÇIK ARA KAZANMASI, MUHALİF SEÇMENİNİ RAHATSIZ ETTİ"

Seçmen, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla depremzede vatandaşlara adeta kin kustu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, seçim sonuçlarına ilişkin deprem bölgesindeki seçmenlere yönelik provokatif paylaşımlar yapanlar hakkında resen soruşturma başlatılırken halkın tepkisini çeken paylaşımlar ise devam ediyor..

OY VEREN DEPREMZEDE VE GENÇLERİ HEDEF ALDI

Bunlardan biri de Aydın Çine Belediyesi’nin CHP’li Başkanı Enver Salih Dinçer’in eşi Tuba Gelincik Dinçer’den geldi.

Dinçer paylaşımda, depremzedelerin çadırda yaşamayı sevdiğini vurgulayarak gençlerin bu hayatı hak ettiklerini belirtti.

CHP'liler Kendilerine oy vermeyen seçmene hakaret etmeye devam ediyorlar

"MUSTAFA KEMAL ATATÜRK YANLIŞ MİLLETİ KURTARMIŞ"

"Atatürk yanlış milleti kurtarmış" diyen Dinçer, şu ifadeleri kullandı:

"Bu seçimden anladığım; emeklilerimiz 15 bin TL’yi fazla bulmuş, depremzedelerimiz bağıra bağıra ölen yakınlarını unutmuş, çadırda yaşamayı sevmiş. Vatandaşımız kuru ekmeğe razıymış. Gençlerimiz geleceğini umursamıyormuş. Bu hayatı hak ediyorlarmış. Ne diyeyim Mustafa Kemal Atatürk, yanlış milleti kurtarmış"

GELEN TEPKİ SONRASI SİLDİ

Gelen tepkilerin ardından Dinçer, paylaşımını daha sonra sosyal medya hesabından kaldırdı.

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