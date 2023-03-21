CHP'liler yine şaşırtmıyorlar! Sezgin Tanrıkulu HDP ile kol kola Öcalan için özgürlük istedi!

CHP'nin HDP sevgisi bitmek bilmiyor. HDP'li vekillerin ayaklarına kadar giden Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra şimdi de Sezgin Tanrıkulu Diyarbakır'a HDP'nin düzenlediği Nevruz etkinliğine katılarak Öcalan için özgürlük isteyen HDP'liler ile saf tuttu. Tepkilerin hedefi oldu.

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CHP'liler yine şaşırtmıyorlar! Sezgin Tanrıkulu HDP ile kol kola Öcalan için özgürlük istedi!

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır'da Nevruz etkinliği düzenlemiş ve kutlamalar öncesi bebek katili Öcalan'ın özgür kalması için sloganlar atılmıştı. O sloganların atılması esnasında ise kameralara hiç beklenmedik bir isim takıldı. Öcalan'ın serbest kalması için slogan atanların arasında CHP'li Sezgin Tanırkulu'da yerini aldı.

CHP'liler yine şaşırtmıyorlar! Sezgin Tanrıkulu HDP ile kol kola Öcalan için özgürlük istedi!

CHP'LİLERİN HDP SEVDASI BİTMİYOR

Etkinlikte PKK'yı simgeleyen paçavraları sergilenirken bez parçaları altında yerini alan CHP'li Tanrıkulu birçok vatandaşın tepkisini aldı. Tanrıkulu'nun da olduğu kutlamalarda 5 polisimiz yaralanırken taşkınlık çıkaran 19 kişi de göz altına alındı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Pazartesi günü HDP binasına giderek Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüşmüş, görüşmeler sonrası basın açıklamasında bulunmuştu. İYİ Parti lideri Meral Akşener "HDP'nin olduğu masada biz olmayız" sözleri bir kez daha gündeme gelirken CHP'li vekillerin Meral Akşener'in sözlerine ters düşen hareketlerde bulundukları ve masanın ne kadar süre daha 6 kişi olarak devam edeceği ise büyük merak konusu olmaya devam ediyor.

CHP'liler yine şaşırtmıyorlar! Sezgin Tanrıkulu HDP ile kol kola Öcalan için özgürlük istedi!

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