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  3. CHP’nin açıklama yaptığı alanı gül suyu ile yıkadılar! Kastamonu Ülkü Ocakları: Zillete mensup grup tarafından ekilmeye çalışılan fitne tohumlarını temizliyoruz

CHP’nin açıklama yaptığı alanı gül suyu ile yıkadılar! Kastamonu Ülkü Ocakları: Zillete mensup grup tarafından ekilmeye çalışılan fitne tohumlarını temizliyoruz

Kastamonu Ülkü Ocakları üyesi gençler, Kastamonu CHP İl Başkanlığı'nın açıklama yaptığı meydanı yıkadı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada "Zillete mensup grup tarafından ekilmeye çalışılan fitne tohumlarını temizliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

CHP’nin açıklama yaptığı alanı gül suyu ile yıkadılar! Kastamonu Ülkü Ocakları: Zillete mensup grup tarafından ekilmeye çalışılan fitne tohumlarını temizliyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanılığı, 15 Ocak Cumartesi günü Nasrullah Meydanı'nda toplandı. Merkez İlçe Başkanı İlke Karabacak ve partililer, burada açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu açıklaması sonrası Kastamonu Ülkü Ocakları üyesi gençler meydana gidip kaldırımları yıkayıp ardından gül suyu döktü.

Ülkücü gençler bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

CHP’nin açıklama yaptığı alanı gül suyu ile yıkadılar! Kastamonu Ülkü Ocakları: Zillete mensup grup tarafından ekilmeye çalışılan fitne tohumlarını temizliyoruz

"BU MEYDAN BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİN SİMGESİDİR, KİRLETEMEZSİNİZ"

Kastamonu Ülkü Ocakları üyesi gençler sosyal medyada yaptıkları paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Nasrullah Meydanı’nda zillete mensup bir grup tarafından ekilmeye çalışılan fitne tohumları gül suyu ile yıkanarak temizlenmiştir. Tarihi ve kültürel mirasımız Nasrullah Meydanı milli birlik ve beraberliğimizin temelidir, kirletemezsiniz” 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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