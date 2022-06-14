CHP'nin aykırı ismi Tanju Özcan hakkında flaş karar! Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi!" Çizgim değişmez, CHP'nin öz evladıyım"

CHP'nin ve siyasetin çok konuştuğu isimler arasında gelen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte yaşayan yabancı uyrukluların su ücretlerine zam yapacağını açıklamıştı. Kamuoyunda tepki çeken bu hamle sonrası Özcan, bu kez kent geneline afişler astırarak ilden gitmelerini ve ülkeyi terk etmelerini istemişti.

AK PARTİLİ KADIN MECLİS ÜYESİYLE YAŞADIĞI DİYALOG ÇOK KONUŞULMUŞTU

Son dönemde ise belediye meclis toplantısında AK Partili Meclis üyesi Hacer Çınar'a ile diyalog yaşamış, Çınar'a, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor” ifadesini kullanmıştı. Söz konusu olay sonrası Çınar, avukatı Fikret Çıracı aracılığıyla Bolu 1'inci Aile Mahkemesi'ne, kendisine yönelik Tanju Özcan'a karşı koruma kararı alınması için başvuru yaptı. Daha sonra bu karar ise kaldırılmıştı.

İHRAÇ TALEBİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Yaşanan bu olayların ardından CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında parti içi meseleler gündeme alındı. Burada Tanju Özcan hakkında flaş bir karar alındı. Özcan'ın kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi kararı çıktı.

TANJU ÖZCAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Söz konusu karar sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Tanju Özcan şu ifadeleri kullandı:

“Ben siyaseti hiç kıvırmadan yaptım. Atatürkçü, bütün etnik kimlikleri kucaklayan bir Türk Milliyetçisi ve ülkesini çok seven bir anti-emperyalist olduğumu her fırsatta tekrarladım. Çizgim hiç değişmedi bundan sonra da değişmez. Cumhuriyet Halk Partisi’nin üvey değil, öz evladıyım”

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