CHP'nin başörtüsü kanun teklifi ile ilgili konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: "Haydi hodri meydan, destek versinler bir günde geçirelim"

CNN TÜRK canlı yayınında soruları yanıtlayan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Ümit ediyorum ki, Kılıçdaroğlu ve CHP bu samimiyet sınavından başarıyla geçer" şeklinde konuştu.

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CHP'nin başörtüsü kanun teklifi ile ilgili konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: "Haydi hodri meydan, destek versinler bir günde geçirelim"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, "Yeni Anayasa, yeni Meclis’in işi olacak" sorusuna canlı yayında cevap veren AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "O zaman bu parlamento ne işe yarıyor? Tam da dediğimiz zihniyet meselesi budur. Her ne kadar Grup Başkanvekili öyle söylese de CHP'nin bu durumu gözden geçireceği kanaatindeyim. Ümit ediyorum ki, Kılıçdaroğlu ve CHP bu samimiyet sınavından başarıyla geçer" şeklinde konuştu.

"CHP'NİN KANUN TEKLİFİNDE DE CİDDİ SORUNLAR VAR"

CNN TÜRK canlı yayınında kendisine yöneltilen sorulara yanıtlar veren ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa teklifiyle ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş "Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı vermiş oldu. Tabii bu noktaya Türkiye, Kılıçdaroğlu'nun attığı bir tweetle gelmiş değil. 28 Şubat sürecini yaşamış biriyim, yüzlerce öğrencinin üniversitelerden atıldığını biliyoruz. Verilen mücadeleler var ve bunların karşısına dikilen siyasi partiler var. Başörtüsü yasağının kaldırılmasına karşı olmuşlar. Laiklik karşıtı olarak karşı olmuşlar. 28 Şubat sürecinde çok zulüm görüldü. Şu anda CHP'nin ortaya koyduğu kanun teklifinde de ciddi sorunlar var. Yoruma açık bir şekilde tasarlanmış." dedi.

CHP'nin başörtüsü kanun teklifi ile ilgili konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Haydi hodri meydan, destek versinler bir günde geçirelim

"BU HAK VE ÖZGÜRLÜK MESELESİDİR"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in açıklamalarına dair konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, şu ifadelere yer verdi:

"O zaman bu parlamento ne işe yarıyor. Tam da dediğimiz zihniyet meselesi budur. Biz burada yeni bir tartışma olsun istemiyoruz. Haydi hodri meydan. Destek versinler bir günde geçirelim. Bunu yaklaşan seçim nedeniyle bir bilek güreşi haline çevirmeyelim. Bu başörtüsüyle ilgili teklife destek vermek zorundadır. Bu hak ve özgürlük meselesidir. İnsanlara büyük bir psikolojik baskı yapılan bir zulümden bahsediyoruz. Şu an başörtülü teğmenlerimiz var, rahatsız olanları görmedim. Yasayı değiştirebilirsiniz, mühim olan zihniyeti değiştirebilmektir. Memlekette bir tane irade sahibi vardır o da millettir.

Bir helalleşme sözü söylüyor. Kusura bakmasın, helalleşmeden önce, geçmişte yapılanlardan pişman olduğunuzu söyleyin. Helalleşmek istiyorsa, buyurun özgürlük alanlarını perçinleyelim. Biz çok seçim gördük. Seçim kampanyalarını biliyoruz. Bu millet, neyin oy için neyin hak hukuk için söylendiğini bilir. Ne yapağımız belli, programımız belli.

Karşı tarafın sadece adayı belirsiz değil, fikir birliğinde olamadıkları ortada. Halk şunu görür, biri tezkereye 'hayır' diyor, diğer 'evet' diyor. Millet şunu soruyor 6'lı masanın ortak fikri ne."

Son olarak "Muhalefetle görüşülecek mi?" sorusuna yanıt veren Kurtulmuş, "Her ne kadar grup başkanvekili öyle söylese de CHP'nin bu durumu gözden geçireceği kanaatindeyim. Ümit ediyorum ki, Kılıçdaroğlu ve CHP bu samimiyet sınavından başarıyla geçer" diyerek sözlerini sonlandırdı.

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