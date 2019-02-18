CHP’nin Bayraklı adayı Sandal, vizyon projesini açıkladı

CHP Bayraklı Belediye Başkan adayı Serdar Sandal, seçim çalışmalarına hızlı başladı. Bayraklı Sevgi Yolu'nda vatandaşlarla bir araya gelen Sandal, bu buluşmanın ardından Bayraklı İlçe Örgütü ile birlikte mahalle temsilcileriyle toplantı gerçekleştirerek, "Bayraklı'yı 10 yıl içinde dünyanın marka kenti haline getireceğiz. Temel ve vizyon projemiz; "Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı'dır" dedi.

CHP Bayraklı Belediye Başkan adayı Serdar Sandal, çalışmalarına devam ediyor. Sandal, bu kapsamda Bayraklı Sevgi Yolu'nda vatandaşlarla bir araya geldi ve sorunlarını dinledi. Sandal, bu programın ardından da Bayraklı İlçe Örgütü ile birlikte mahalle temsilcileriyle toplantı yaptı.

31 Mart seçimlerine yönelik değerlendirme ve planlamaların yapıldığı toplantıda Sandal, Bayraklı'da gerçekleştireceği projeleri de anlattı. Bayraklı'nın doğru, sağlıklı gelişmesi için mücadele edeceklerini söyleyen Sandal, "Bayraklı'yı en geç 10 yıl içerisinde sadece İzmir ve Türkiye'nin değil dünyanın marka kenti haline getireceğiz. Bayraklımızın kendi kent kimliği ile tüm dünyada tanınmasını ve dimdik ayakta durmasını sağlayacağız" dedi.

"Temel ve vizyon projemiz; "Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı'dır"

Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyada çocuklara ve gençlere bayram hediye etmiş tek lider olduğuna dikkat çeken Serdar Sandal, Bayraklı'nın dünya çocukları ve gençlerinin merkez kenti olacağını aktararak, Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı projesinin temel ve vizyon projesi olduğunu da toplantıda açıkladı.

Bayraklı halkı ile birlikte çalışarak Bayraklı'yı ileriye taşıyacaklarını belirten Sandal şu şekilde konuştu:

"Bayraklı'da her şeyi birlikte yapacağız. Hiç kimseyi, hiçbir şekilde ötekileştirmeyeceğiz. Şundan emin olun; ne yaparsanız yapın, ne olursa olsun, hangi parti içerisinde olmuş olursanız olun kimsenin ekmeği ile oynamayacağız, aksine herkesin ekmeğini büyüteceğiz. Bayraklı'nın tüm mahallelerini kapı kapı, sokak sokak hep beraber gezeceğiz. Vatandaşlarımızla konuşacağız, onların sorunlarını ve isteklerini dinleyeceğiz ve 31 Mart akşamı bu mutlu zaferi hep birlikte yaşayacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA