CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Bozbey oldu

BURSA (AA) - CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, "Amacımız, Bursalıları gülümsetmek. 'Gülümse Bursa, biz geliyoruz' diyebiliyorum artık." dedi.

Halen Nilüfer Belediye Başkanı olan Bozbey, yaptığı açıklamada, uzunca süredir Bursa'yı yönetmekle ilgili bir hayalinin olduğunu söyledi.

Bursa'nın doğusundan batısına kuzeyinden güneyine sorularını bilen, tanıyan biri olduğunu dile getiren Bozbey, şöyle konuştu:

"Hayallerimizi gerçekleştirmek için yola çıktık. Bursa, ülkenin en güzel kentlerinden biri. Dağı, denizi, ovası ve tarih birikimiyle, sanayisiyle Bursa her yönüyle güçlü ve o kadar da dünyanın tanıyabileceği, marka olabilecek bir kent. En kısa zamanda projelerimizi paylaşacağız. Bursa, güzelim yeşil Bursa değil artık. Değerlerini, yeşilini kaybetmiş bir Bursa var. Bursa, yeniden 'yeşil Bursa' olacak ve özlediği yeşiline kavuşacak."

Hayata geçirecekleri projeleri hep beraber yöneterek, paylaşarak uygulayacaklarını aktaran Bozbey, "Bursa'nın trafik ve kentsel sorunları olduğu kadar işsizlik, turizm ve yönetim sorunu da var. Nilüfer'deki katılımcı demokrasiyi Bursa genelinde yerleştirerek, her kesimin görüşlerini alarak, birlikte yöneteceğiz. Doğru projelerle Bursa'yı marka kent, bilinen tanınan örnek bir kent yapabiliriz." dedi.

Bozbey, 20 yıllık yöneticilik ve belediye başkanlığı tecrübesi bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Amacımız, yaşanabilir bir Bursa, insan öncelikli bir kent oluşturmak. İnsan için şehir oluşturmayı hedefliyoruz. Şehir için insan değil, insan için şehir oluşturma çabamıza bugünden itibaren inanıyorum ki Bursalılar da destek verecek. 1 Nisan'dan itibaren bunları başaracağız. Amacımız, Bursalıları gülümsetmek. 'Gülümse Bursa, biz geliyoruz' diyebiliyorum artık."





Kaynak: AA