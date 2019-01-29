CHP'nin Büyükçekmece belediye başkan adayı Hasan Akgün kimdir? Aslen nerelidir?

31 mart 2019 yerel seçimlerde CHP'nin Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Hasan Akgün oldu. Peki Hasan Akgün kimdir, kaç yaşındadır?

HASAN AKGÜN KİMDİR?

Trabzon'un Araklı ilçesinde doğdu.İlköğrenimine Adapazarı Kaynarca'da başlayıp Florya Şenlikköy Ortaokulunda tamamladı.1974 yılında, Yeşilköy 50.Yıl Lisesini bitirdi.Her iki okulun da ilk mezunlarındandır.

İlk Belediyecilik hayatına 1974 yılının Ekim ayında Sefaköy Belediyesinde başlayan Hasan AKGÜN, yüksek öğrenimini çalışma hayatı ile birlikte yürüttü.

1978 yılında İstanbul Yabancı Diller Yüksekokulu'ndan mezun oldu.

1979-1988 yılları arasında Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünün "Şehircilik ve Belediyelerin Yönetimi" konulu bir çok eğitim programına katılarak bu alanda kapsamlı araştırmalar yaptı.

1989-1993 yılları arasında; Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa'da yerel yönetimlerin yapılarını inceledi ve bu yönetimlerin Türkiye'deki uygulamalarla karşılaştırmasını yaparak geniş çaplı bir çalışma ortaya koydu.

1992 yılında, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde "Belediyelerin Evrensel Gelişimi ve Bütçelerinin Analizi" konulu tezi ile yüksek lisansını tamamladı.

1993 yılında İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsünde doktora eğitimine başlayan AKGÜN, doktora çalışması sırasında, özellikle Fransa'nın güney sahilleri ile İspanya'nın Barselona şehri kıyı planlaması çalışmalarını ve arazi kullanımını inceledi ve bulgularını, Türkiye'deki uygulamalarla kıyasladı.

1996 yılında, "Kentsel Gelişme Sürecinde Büyükçekmece" konulu doktora tezini bitirdi ve 'Doktor' ünvanı almaya hak kazandı.

Dr. Hasan AKGÜN, evli ve 4 çocuk babasıdır.İngilizce bilmektedir.