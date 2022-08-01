CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu! Engin Altay canlı yayında açıkladı: " Adayımız Bay Kemal"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, FOX TV'de katıldığı programda partisinin cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu belirterek," CHP'nin ve CHP'lilerin adayı Bay Kemal. Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum adayımız Bay Kemal" dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu! Engin Altay canlı yayında açıkladı: " Adayımız Bay Kemal"

Cumhur İttifakı'nın 2023 yılında yapılacak olan seçimlerdeki adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu kamuoyu tarafından bilinirken muhalefet cephesinde ise aday karmaşası yaşanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta altılı masanın ortak kararıyla aday olabileceğini ifade ederken kurmayları ise adaylığını dillendirmeye devam ediyor.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu! Engin Altay canlı yayında açıkladı: Adayımız Bay Kemal

VELİ AĞBABA, "KILIÇDAROĞLU" DEMİŞTİ

CHP'li Veli Ağbaba'nın, geçtiğimiz günlerde yaptığı" CHP’nin en alttaki üyesinden en üstteki MYK’sına kadar hepsinin üzerinde uzlaştığı aday Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Partimizde de adaylık tartışması bu kadardır." açıklaması sonrası bir çıkış da CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan geldi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu! Engin Altay canlı yayında açıkladı: Adayımız Bay Kemal

ENGİN ALTAY DA ŞAŞIRTMADI

FOX TV'de İlker Karagöz'ün sunumuyla ekrana gelen 'İlker Karagöz ile Çalar Saat' programına konuk olan Altay, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu belirtti. Altay," Ben 6'lı masanın adayını 6'lı masa adına konuşursam hadsizlik yapmış olurum ama CHP'nin ve CHP'lilerin adayı Bay Kemal. Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum adayımız Bay Kemal" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu! Engin Altay canlı yayında açıkladı: Adayımız Bay Kemal

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