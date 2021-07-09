CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan derken sürpriz isim gündeme bomba gibi düştü

2023 yılında yapılacak seçimlere uzun bir süre olmasına karşın CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun "Sayın genel başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve saygılarını iletiyorum" demesinin ardından CHP'nin adayının Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olacağı söylentileri iyiden iyiye yayılmaya başladı. Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın da adı geçiyordu.

LÜTFÜ SAVAŞ SÜPRİZİ

Eski CHP Milletvekili ve Korkusuz Gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, bugün kaleme aldığı köşe yazısında Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş'ın da cumhurbaşkanlığı adaylığı için zemin yokladığını öne sürdü.

Lütfü Savaş hakkında bilgi almak için aşağıdaki haberimizi okuyabilirsiniz.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşındadır, aslen nerelidir? Hangi partiden?

Yarkadaş köşe yazısında, telefon trafiği yaptığını ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

" Kılıçdaroğlu’nun çelik çekirdeğindeki isimlerle konuştum. Ve onlara ”Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da ismi geçiyor. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da adaylık için zemin yokluyor. Sayın Kılıçdaroğlu bu konuda yorum yapıyor mu?” diye sordum.

Aldığım yanıtlar neredeyse bire bir aynıydı: “Sayın Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarımızı başarılı buluyor ve 5 yıllık görev sürelerini tamamlamaları gerektiğini düşünüyor. Çünkü; AKP’den 25 yıl sonra geri alınan belediye başkanlıklarının adaylık için boşaltılması ve belediyeleri meclis çoğunluğu yüzünden yeniden AKP’ye kaptırmanın büyük bir yanlış olacağını düşünüyor. Sayın genel başkanımız, ‘Bunun hesabını seçmene veremeyiz’ diyor.”

Kaynak: Bölge Gündem, Korkusuz.