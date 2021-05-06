CHP'nin eski avukatından Kılıçdaroğlu'na 650 milyon liralık soru! Paralar kimlere verildi?

CHP'de partinin tüzel kişiliğinin ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlığını da yapan Kemal Çiçek, parti üyeliğinden istifa etmesinin ardından Akşam gazetesine çarpıcı bir açıklama yaptı.

Çiçek, 2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyasında kullanılmak üzere toplanan 650 milyon TL'nin akıbetini gündemi getirdi. Çiçek, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

" Sayın Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı kampanyasında, yurttaşlarımızın kısıtlı bütçelerinden bağışları ile toplanan ve kampanyanın neticelenmesi sonrasında, YSK'ya tüm harcamaların, kuruşu kuruşuna hesabının verilmesine rağmen, ahlaksızca ve mesnetsizce servis edilmek sureti ile menfaat sağladığı yönünde el altından fısıltılar çıkarılırken, son 3 yılda sorumsuzca harcanan 650 milyonun önemli bir kısmının kimlere, hangi yayın organlarına, anket-araştırma şirketlerine verildiğini soramamak siyasi ahlaksızlığın ve vicdansızlığın tam da kendisidir.

İmtiyazlı birilerinin yüksek maaşlar ile danışmanlıklara getirilmesi; yüksek maaşlı personel transferi yapılması; sadece sosyal medya belediyeciliği yapanlardan fayda gelmesi mümkün değildir."

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklama sonrası konuşup konuşmayacağı merakla bekleniyor.

Kaynak: Bölge Gündem, Akşam.