CHP’nin İstanbul adayı İmamoğlu, Kastamonulularla bir araya geldi

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yaşayan Kastamonulu vatandaşlarla bir araya geldi. İmamoğlu, "İstanbul'da yaşayan herkesin sevdiği bir belediye başkanı olmak istiyorum" dedi.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, yerel seçim çalışmaları kapsamında Küçükçekmece'de düzenlenen Kastamonulular gecesine katıldı. Salona giriş yaptığı sırada yoğun ilgiyle karşılanan İmamoğlu, masaları gezerek vatandaşları selamladı. Etkinlikte İstanbul'da yaşayan Kastamonulu vatandaşlara hitap eden İmamoğlu, seçim vaatlerini anlatarak destek istedi.

"İstanbul'da yaşayan herkesin sevdiği bir belediye başkanı olmak istiyorum"

Kastamonulu vatandaşlara hitap eden İmamoğlu, "Büyük bir kentte yaşıyoruz, 16 milyona doğru giden bir kentte yaşıyoruz. Bu kentte yaşayan herkesin mutluluğu için çalışmak zorundayız. Ben yola çıktığım an itibariyle her yerde İstanbul'da yaşayan herkesin kalbini kazanmak istiyorum. İstanbul'da yaşayan herkesin sevdiği bir belediye başkanı olmak istiyorum. Oy verme işi değil bu, oy ayrı iş. Verirsin vermezsin. Ama oy versen de vermesen de seversin saygı duyarsın. Ben İstanbul'u adım adım gezeceğim göreceksin, her noktasına erişeceğim. Ama birinci vazifem insanların kalbini kazanmak olacak. Hoşgörüyle, saygıyla insanı insan olduğu için seven bir belediye başkanı olacağım" dedi.

"Partizanlık bu ülke ve şehir için en büyük düşmandır"

Her partinin oyuna talip olduğunu söyleyerek konuşmasını sürdüren İmamoğlu, "Partizanlık bu ülke ve şehir için en büyük düşman. Partiler hizmet için bir araçtır, amaç değildir. Partiler hayatın her şeyi değildir. Benim bir siyasi partim elbette ki var. İttifak yaptığımız bir parti de var, her ikisine de teşekkür ediyorum. Ama ben İstanbul'da iktidar olan parti de dahil her partinin oyuna talip olan bir belediye başkanı olacağım" diye konuştu.

