CHP'nin İzmir Büyükşehir Adayı Tunç Soyer oldu

CHP Merkez Yönetim Kurulu'na (MYK) sunulan ve burada adı onaylandıktan sonra Parti Meclisince de (PM) onaylanan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Soyer, çevre sorunlarına karşı gösterdiği duyarlılığın yanı sıra belediye başkanlığının ilk yılında uluslararası yerel kalkınma modeli Cittaslow (Sakin Şehir) hareketini Türkiye'ye taşıması ile biliniyor.

TUNÇ SOYER KİMDİR?

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterdiği Tunç Soyer, 1959 yılında Ankara'da doğdu. Doğduktan sonra ailesi İzmir'e yerleşti. İzmir'de Bornova Anadolu Lisesi'ni bitiren Soyer, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Biri İsviçre Webster Kolej'de "Uluslararası İlişkiler", diğeri Dokuz Eylül Üniversitesi'nde "Avrupa Birliği" alanlarında olmak iki yüksek lisans yaptı. Üniversite yıllarında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oyuncu ve yönetmen asistanı, Türk Haberler Ajansı'nda da muhabir olarak çalıştı. Aynı yıllarda İngela Bendt ve James Downing'in mülteci kamplarında Filistinli kadınların dramını anlatan " Geri Döneceğiz" isimli kitabını Türkçe "ye çevirdi. Eğitimini tamamladıktan sonra turizm sektöründe çalışmaya başladı. Beş yıl boyunca turizm sektöründe görev aldı ve sektörün önde gelen tesislerinde genel müdürlük yaptı. 1991 yılında ile şirketiyle Seferihisar'da bir tatil köyü kurarak dokuz yıl boyunca yönetti. Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı'nda yedi yıl boyunca yönetim kurulu üyeliği, ardından üç yıl Başkanlık görevi yürüttü.

BÜYÜKŞEHİR'E DANIŞMANLIK YAPTI

2003 yılında Avrupa Birliği'nden İzmir'e temin edilebilecek mali kaynaklar konusunda hazırladığı raporunu dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina'ya sundu ve teklifini kabul ederek Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı olarak çalışmaya başladı. 2004-2006 yılları arasında İzmir Ticaret Odası'nda Dış İlişkiler Müdürlüğü ve Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı. 2006 yılında Dışişleri Bakanlığı tarafından EXPO 2015 İzmir Yönlendirme Kurulu ve Yürütme Komitesi Genel Sekreterliği görevi verildi. 2009 yılında CHP'den Seferihisar Belediye Başkanı seçildi. Belediye başkanlığının ilk yılında uluslararası yerel kalkınma modeli Cittaslow (Sakin Şehir) hareketini Türkiye'ye taşıdı ve ülkeye yayılmasını sağladı. 2013 yılında merkezi İtalya'da bulunan Cittaslow Birliğinin Genel Başkan Yardımcılığı'na getirildi.

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde CHP'den ikinci kez Seferihisar Belediye Başkanı seçildi. 2014'te Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirildi. Belediye başkanlığı döneminde, ilçe genelinde yaşayan tüm çocukların haklarının gözetilmesi amacıyla, Çocuk Belediyesi'ni kurdu. Çevre sorunlarına duyarlı olan ve vatandaşlarla birlikte balık çiftliklerine karşı mücadele veren Soyer, evli ve iki kız çocuk babasıdır. Tunç Soyer çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyor.

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DHA