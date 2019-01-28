CHP'nin İzmir Büyükşehir adayı Tunç Soyer'i ekmek ile karşıladılar (2)

SOYER: VEDA EDİP GİTMİYORUM

İzmir'de CHP'in Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ankara'dan döndükten sonra ilçede, vatandaşlarla bir araya geldi. Soyer'i Seferihisar'a girişte yüzlerce kişi ellerinde meşaleler ile karşıladı. İlçe meydanında halkla seslenen Soyer, duygu dolu anlar yaşadı. Vatandaşlar üzerinde, "Tunç Soyer İzmir'e çok yakışacak', "Asla yalnız yürümeyeceksin" yazılı dövizler taşıdı. Soyer'i, eşi Neptün Soyer, Seferihisar Belediye Başkan adayı Yelda Celiloğlu, Urla Belediye Başkan adayı Burak Oğuz, Karşıyaka Belediye Başkan adayı Cemil Tugay da yalnız bırakmadı. İlçede kalabalığa seslenen Soyer, "Ne kadar güzel gülüyorsunuz, ne kadar güzelsiniz. Biz olağanüstü güzel topraklarda yaşıyoruz. Çok daha iyisini hak ediyoruz. Çok daha gülerek yaşayacağız" dedi.

Seferihisar'ın Türkiye'nin birçok yerinden izlenen, takip edilen hatta biraz da kıskanılan bir kent haline geldiğini söyleyen Tunç Soyer, "Eksiğimiz yok mu? Tabii ki var. Ama şundan emin olun; çok yakında hiçbiri kalmayacak. Gerçekten İzmir başka türlü bir şehir. İzmir çok özel bir şehir. Bazen bazı kentler ülkelerine lokomotif olurlar" diye konuştu. İzmir'in bir köprü kent olduğunu söyleyen Tunç Soyer, "İki kültür birleştirmiş. Bu ne yapmış? Mir melez kültür, zengin kültür doğurmuş. Dilini bile bilmeyen insanlar, ekmeklerini paylaşmış" dedi. Bir dönem en kuvvetli bir liman kentiyken, bunun şimdi yavaş yavaş önemini yitirmeye başladığını ifade eden Soyer, İzmir'in incisini ortaya çıkarmanın vaktinin geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Şimdi o inciyi bütün dünyaya göstereceğiz. İzmir'in nasıl parladığını bütün dünyaya göstereceğiz. İzmir gerçekten dünyanın gıpta ettiği, merak ettiği, gelinmek istenilen bir kent haline gelecek. İzmir çok daha fazlasına layık. Bizim gücümüz yettiği kadar bunu yapacağız."

'İZMİR TÜRKİYE'YE SES, NEFES VERECEK'

Demokrasinin önemine de dikkat çeken Soyer, "Demokrasi, birlikte yaşamak demektir. İzmir bunu en iyi yaptığı için bu coğrafyanın ne demokrat kentidir. İzmir farklılıkları içine alıp sarıp sarmaladığı için Türkiye'nin en demokrat kentidir. İzmir çok renktir, çok sestir, çok nefestir. Ve İzmir bu çok renkli İzmir, artık Türkiye'ye daha çok renk, daha çok ses, nefes verecek. Türkiye'de yaşayan tüm vatandaşlarımızın, çok daha yüksek yaşam kalitesine sahip olması lazım. Ama bunun öncülüğünü İzmir yapacak. Takacak arkasına Türkiye'yi yürüyüp gidecek. Biz öyle şanlıyız, bizi kıskanmaları boşuna değil. Bu bereketli topraklar, masmavi deniz o kadar fazlasını bize verebilir ki, biz almasını bilirsek. Onun kıymetini bilirsek, tahrip etmeden, gözümüzün nuru gibi koruyarak bakarsak, bu topraklar bize çok daha fazlasını verecek. Bu zenginliği biz yaratmadık. Binlerce yıl öncesinden atalarımızın bize getirdiği bizim de torunlarımıza bırakacağımız zenginlik" dedi.

'KENDİMİ FEDA ETMEYE GİDİYORUM'

Çok büyük bir heyecan içerisinde olduğunu da anlatan Soyer, "Dokunsanız hüngür hüngür gidebilirim. Ama gitmeyeceğim, tutacağım. Sizi çok severek çalıştım. Seferihasar çok güzel bir ilçe. Veda edip gitmiyorum, sadece yakına gidiyorum. Yakına gidiyorum ama gönlüm hep burada. Elimden gelenin en iyisini yapmak için canla başla çalışacağım. Kendimi vakfetmeye, kendimi feda etmeye gidiyorum, bilesiniz dostlar" diye konuştu. Konuşmaların ardından, kalabalık dağıldı.

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DHA