CHP'nin karalama politikasına Berat Albayrak'ın avukatından sert yanıt: Tazminat davası açıldı!

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasının ardından CHP kanadında yürütülen karalama politikalarına ilişkin, Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş'tan yanıt geldi. Merkez Bankası rezervlerinin herhangi bir miktarda döviz ya da TL cinsinden kaynağının farklı yere transfer edilme, yok olma, buhar olma ihtimali olmadığını belirten Göktaş, iftirayı ortaya atan CHP'ye 500 bin liralık tazminat davası açıldığını duyurdu.

"HER BİR KURUŞUN İZİ SÜRÜLEBİLİR VE TAKİP EDİLEBİLİR"

Son dönemde, Berat Albayrak hakkında, ana muhalefet partisi üyelerince başlatılan yazılı ve görsel iftira ve karalama çalışmalarına karşılık açıklama yapılması ihtiyacının doğduğunu belirten Albayrak'ın avukatı Sinan Göktaş yazılı açıklamada, "Merkez Bankası rezervlerine yönelik işlemler yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde finansal istikrar ve fiyat istikarı hedefleri doğrultusunda ödemeler dengesi ihtiyaçlarına uygun bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

Merkez Bankasının herhangi bir miktarda döviz ya da TL cinsinden kaynağının farklı yere transfer edilme, yok olma, buhar olma ihtimali yoktur. Ayrıca para akışının her bir kuruşunun izi sürülebilir ve takip edilebilirdir." ifadelerini kullandı.

'CHP'NİN GÜNDEM DEĞİŞTİRME ÇABALARI'

Kamuda yer aldığı süre boyunca Albayrak'ı nefret objesi haline getirmek isteyenlerin hala aynı politikayı izlediğinin vurgulandığı açıklamada, bakanlık görevleri boyunca Albayrak'ın attığı her adımda, izlediği her yolda vatandaşların, esnafın, çiftçinin, zanaatkar ve sanayicinin yanında olduğunun altı çizildi.

Geçmişte mail operasyonları, fotomontaj algı çalışmaları ile saldıranların bugün de aynı çalışmaları yürüttüğünü belirten Göktaş, iradelerini FETÖ, PKK ve DHKP-C gibi terör örgütlerine peşkeş çekmiş bu mercilerin ve yapıların, bu ülkenin tarihinde olduğu gibi geleceğinde de muteber olmalarının mümkün olmadığını ifade etti.

CHP'nin, bünyesinde yaşanan taciz ve tecavüz skandallarına karşı üç maymunu oynadığı ve teröre verdiği desteğin ifşa olmasıyla ahlaki meşruiyetini kaybeden ana muhalefetin nefret objesi olarak Albayrak'ı seçtiğinin ifade edildiği yazılı metinde, partinin bu saldırılarla gündemi değiştirmeye çabaladığı vurgulandı.

"ŞEHİT AİLELERİNE BAĞIŞLANACAK"

Görev süresi boyunca Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki hiçbir bakanın karşılaşmadığı yalan, iftira ve ahlaksız saldırılara maruz kalan Berat Albayrak'ın görevinden ayrıldığı günden bu yana normal bir Türk ailesinde olduğu gibi evinde eşi ve çocukları ile zaman geçirmekte olduğu belirtilirken onun kişilik hakları ve itibarına yönelik bu saldırılara karşın yasal yollara başvurulacağı ifade edildi.

Açılacak 500.000 TL'lik davadan kazanılacak tazminat tutarı hain terör örgütü PKK ile mücadelede şehit düşen kahramanların ailelerine bağışlanacağı belirtildi.