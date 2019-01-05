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  3. CHP’nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer olarak belirlendi.

CHP’nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer olarak belirlendi.

IHAAW150927-SIY/04-01-2019 - CHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise Mustafa Bozbey olarak belirlendi.

CHP’nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer olarak belirlendi.

IHAAW150927-SIY/04-01-2019 - CHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise Mustafa Bozbey olarak belirlendi. 04.01.2019 15:09:27 TSI NNNN


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