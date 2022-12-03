CHP'nin programında konuşan isim AK Parti hükümetini övdü: Devasa, muazzam teşvikler var

CHP'nin "İkinci Yüzyıla Çağrı" programı Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayan programa birçok ismin canlı bağlantıyla katılması tepki çekti.

CANLI BAĞLANTIYLA KATILDI

Programa canlı bağlantıyla katılan isimlerden biri olan Merkez Bankası Eski Baş Ekonomisti ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, yaptığı sunumda AK Parti'yi övdü.

HÜKÜMETİ ÖVDÜ

Kara konuşmasında, "Şu anda devasa teşvikler var, muazzam teşvikler var. Yani vergi teşvikleri var, işte prim teşvikleri var, kredi teşvikleri var... Bütün bunların aslında etki analizinin yapılıp gerçekten buradan alınan geri bildirimlerle birlikte yeniden tasarlanmasında fayda var" ifadelerini kullandı.