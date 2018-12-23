CHP’nin Salihli Belediye Başkan adayı Mazlum Nurlu oldu

Manisa'nın Salihli ilçesinde Cumhuriyet Halk Partili (CHP) üyeler eğilim yoklamasında sandık başına giderek Salihli Belediye Başkan adayını belirledi. Yapılan seçimde kullanılan oyların bin 237'sini alan Avukat Mazlum Nurlu, CHP'nin Salihli Belediye Başkan adayı oldu.

Yüzme İhtisas Spor Kulübü'nde Genel Merkez tarafından görevlendirilen Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ve İzmir Milletvekili Mahir Polat öncülüğünde yapılan CHP Salihli Belediye başkan adaylığı yarışında Saniye Ağgül, Mazlum Nurlu ve Mehmet Şanver yer aldı. 2 bin 814 üyeden bin 768 üye 8 sandıkta oy kullandı. Kullanılan oyların 20'si geçersiz sayılırken Saniye Ağgül 159, Mazlum Nurlu bin 237, Mehmet Şanver 370 oy aldı.

Yapılan eğilim sonrası bir teşekkür konuşması yapan CHP Salihli Belediye Başkan Adayı Mazlum Nurlu, CHP'de yapılan parti içi demokrasiyi, diğer partilerin kıskanması gerektiğini söyledi. Aday adayları ile tatlı bir rekabet içerisinde olduklarını belirten Nurlu, "31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Salihli'de CHP'nin şanlı bayrağını belediye dikmek için, el ele, kol kola ve gönül gönüle çalışacağız. Sözümüz söz, 1 Nisan'da Salihli Belediyesini kazanacağız" dedi. Nurlu, "Bu bayrak yarışında bana verdiğiniz destekten dolayı tüm üyelerimize sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA