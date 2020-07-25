CHP Kurultayı'nda flaş gelişme! Tek aday Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı çalışmaları devam ederken, genel başkan adayı da belli oldu. İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlığa tek aday olarak gösterildi.

CHP’nin mart ayında yapılması planlanan ancak virüs nedeniyle ertelenen 37. Kurultayı Bilkent Odeon Gösteri ve Kültür Merkezi’nde İstiklal Marşı ile başladı. Kurultay'da divan başkanlığına Özlem Çerçioğlu seçildi.

Çalışma ve hesap raporlarının yapıldığı kurultayda, Kurultay'da genel başkan adaylığı için saat 15.00'e kadar verilen süre bitti.

Divan Başkanı Özlem Çerçioğlu, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun tek aday olduğunu açıkladı.

DİĞER ADAYLAR YETERLİ SAYIYA ULAŞAMADI

Kılıçdaroğlu'nun tüm il başkanları tarafından aday gösterildiğini bildiren Çerçioğlu, adaylık için yeterli sayıya başka kimsenin ulaşamadığını belirtti.

Böylece İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden ve tek aday oldu. Kurultayda, eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, PM üyesi İlhan Cihaner ve Prof. Dr. Tolga Yarman aday adaylığını açıklamıştı.

Divan Başkanı Çerçioğlu, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu adaylık başvurularının saat 17.00 ile 19.00'da alınacağını, kurultayın yarın saat 08.00-10.00 saatlerinde devam edeceğini aktardı.