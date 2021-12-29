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  3. CHP'ye yakın isim Fatih Altaylı'dan "Tayyip beyin bir dönem daha Cumhurbaşkanlığını şimdiden kutlayalım" açıklaması!

CHP'ye yakın isim Fatih Altaylı'dan "Tayyip beyin bir dönem daha Cumhurbaşkanlığını şimdiden kutlayalım" açıklaması!

Habertürk sunucularından Fatih Altaylı, canlı yayına yazar Elfin Tataroğlu'nu konuk etti. Tataroğlu'nun açıklamalarının ardından "Tayyip beyin bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı kabul edelim" diyen Altaylı'nın, CHP'den yana umutsuzluğu gözler önüne serildi.

Habertürk ekranlarında izleyiciyle buluşan "Teke Tek" programının sunucusu Fatih Altaylı, CHP'ye yakınlığıyla bilinen yazar Elfin Tataroğlu'nu canlı yayına konuk etti. İkilinin sohbet esnasında CHP'ye dair umutsuzlukları seyirciye de yansıdı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin açıklamalarda bulunan Tataroğlu, yine CHP'ye yakın isim olduğu bilinen Fatih Altaylı'ya "O halde Tayyip beyin bir dönem daha Cumhurbaşkanlığını şimdiden kutlayalım" dedirtti.

CHP'ye yakın isim Fatih Altaylı'dan Tayyip beyin bir dönem daha Cumhurbaşkanlığını şimdiden kutlayalım açıklaması!

ÜÇÜNCÜ BİR YOL ÇIKMAZA SÜRÜKLEDİ

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı adayına ilişkin, üçüncü bir yol izleyebileceklerine dikkat çeken yazar Tataroğlu, "İttifak oldukları için, genel başkanlar arasında sürtüşme yaşanabilir, 'bizim Genel Başkan'ımız da aday olabilirdi' diyebilirler. Yine Belediye Başkanları'ndan bir seçim yapılacak olursa, Ankaralılar Mansur Yavaş'ı, İstanbullular İmamoğlu'nu isteyebilirler. Bu sebeple ortada kargaşa çıkabilir. Bunu düşünerek üçüncü bir yol tercih edebilirler." ifadelerini kullanınca, Fatih Altaylı "O halde Tayyip beyin bir dönem daha Cumhurbaşkanlığını şimdiden kutlayalım" ifadelerini kullandı.

CHP'ye yakın isim Fatih Altaylı'dan Tayyip beyin bir dönem daha Cumhurbaşkanlığını şimdiden kutlayalım açıklaması!

 

 

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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