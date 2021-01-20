CHP'yi karıştıracak iddia: Üç kilit isim, Muharrem İnce'nin kuracağı partiye geçiyor!

Memleket Hareketi'ni başlatan CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce'nin 1 Mart'ta partisinden istifa edeceği iddiaları, siyaset gündemine bomba gibi düştü. Bunun yanı sıra İnce'nin ekibinin de netlik kazandığını söyleyen bazı isimler, CHP'li 3 milletvekilinin partiden istifa ederek İnce'nin partisine geçeceği iddia edildi.

GENEL MERKEZ BİNASI BİLE HAZIR

Yeni parti kurma hazırlığında olan eski CHP Yalova Milletvekili ve 2018 seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, çalışmalarını hızlandırdı. İnce'nin başlattığı Memleket Hareketi için bir genel merkez binası bile tuttuğu belirtilirken, 1 Mart'ta da CHP'den istifa edeceği iddia edildi.

İnce'nin "Tüzük ve programı görüşmek için arkadaşlarımızla toplanacağız" açıklamasının ardından gözler 22 Ocak'taki kritik toplantıya çevrilirken, yeni partide kimlerin olacağıyla ilgili bazı isimler kulislere sızdı.

"OLAY, MUHARREM İNCE'Yİ AŞMIŞ DURUMDA"

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova milletvekili Özcan Özel'in İnce'nin partisine geçeceğinin söylendiğini yazdı.

Bu sayının daha da artabileceğini belirten Selvi, Kılıçdaroğlu'nun hata yaptığını iddia ederek "Muharrem İnce’yi hafife alıyor. Bence olay Muharrem İnce’yi aşmış durumda." ifadelerine yer verdi.

CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel kimdir? Nereli? Kaç yaşında?