Chris Cener kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chris Cener Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chris Cener adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chris Cener Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chris Cener 5 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chris Cener Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Chris Cener, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Fuzinar futbol takımında oynamaktadır. NK Fuzinar takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Chris Cener'nin NK Fuzinar ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Chris Cener Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chris Cener isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Chris Cener Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chris Cener futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında AKA Rapid U15

1 Ağu 2016 yılında NK Maribor U17

1 Temmuz 2018 yılında NK Maribor U19

18 Şubat 2020 yılında NS Mura U19

1 Ağu 2020 yılında NK Roma

1 Ocak 2021 yılında Bad Gleichenb.

20 Temmuz 2021 yılında Beltinci

4 Temmuz 2022 yılında NK Fuzinar

Chris Cener Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chris Cener şuan NK Fuzinar takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SK Rapid Wien (2010-)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.