Chris Gloster kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chris Gloster Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chris Gloster adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chris Gloster Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chris Gloster 28 Temmuz 2000 tarihinde Montclair, New Jersey şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Christopher Gloster şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chris Gloster Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CCC yapmaktadır. Chris Gloster, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New York City FC futbol takımında oynamaktadır. New York City FC takımına 22 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Chris Gloster'nin New York City FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Chris Gloster Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/chris_gloster

http://www.instagram.com/chris.gloster/

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Chris Gloster Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chris Gloster isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Chris Gloster Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chris Gloster futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Temmuz 2018 yılında Hannover 96 II

1 Temmuz 2019 yılında Hannover

9 Ağustos 2019 yılında PSV U21

22 Mart 2021 yılında New York City

31 Mayıs 2021 yılında Sacramento FC

14 Haziran 2021 yılında New York City

Chris Gloster Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chris Gloster şuan New York City FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Chris Gloster Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Montclair United SC (2007-2011), New Egypt Bohemians (2011-2012), FC Jersey Galacticos (2011-2013), New York Red Bulls (2013-2018)

Amerika Birleşik Devletleri U23 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 3 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U19 takımında 3 numaralı formasıyla 7 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U17 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 38 maçta 1 gol atmıştır.

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