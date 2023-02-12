Chris Kane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chris Kane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chris Kane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chris Kane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chris Kane 5 Eylül 1994 tarihinde Edinburgh şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Christopher Kane şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chris Kane Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Chris Kane, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Johnstone FC futbol takımında oynamaktadır. St. Johnstone FC takımına 1 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Chris Kane'nin St. Johnstone FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Chris Kane Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Chris Kane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

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Chris Kane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chris Kane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında St. Johnstone FC U20

3 Ocak 2014 yılında Dumbarton FC

5 Mayıs 2014 yılında St. Johnstone FC U20

1 Temmuz 2014 yılında St. Johnstone

29 Ağu 2014 yılında Dumbarton FC

11 Ocak 2015 yılında St. Johnstone

10 Ağu 2017 yılında Queen o. t. S.

14 Ocak 2018 yılında St. Johnstone

Chris Kane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chris Kane şuan St. Johnstone FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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