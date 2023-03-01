Chris Lines kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chris Lines Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chris Lines adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chris Lines Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chris Lines 30 Kasım 1985 tarihinde Bristol şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Christopher John Lines şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chris Lines Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Volenti yapmaktadır. Chris Lines, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bath City futbol takımında oynamaktadır. Bath City takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Chris Lines'nin Bath City ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Chris Lines Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chris Lines isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Chris Lines Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chris Lines futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Bristol Rovers

11 Ağustos 2011 yılında Sheff Wed

22 Ocak 2013 yılında MK Dons

31 Mayıs 2013 yılında Sheff Wed

6 Temmuz 2013 yılında Port Vale

9 Mart 2015 yılında Bristol Rovers

31 Mayıs 2015 yılında Port Vale

1 Temmuz 2015 yılında Bristol Rovers

1 Temmuz 2019 yılında Northampton

5 Ocak 2021 yılında Stevenage

1 Temmuz 2022 yılında Bath City

Chris Lines Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chris Lines şuan Bath City takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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