Chris Mcginn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chris Mcginn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chris Mcginn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chris Mcginn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chris Mcginn 31 Mayıs 2005 tarihinde doğmuştur. Aslen İskoçya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Christopher McGinn şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chris Mcginn Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Chris Mcginn, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hamilton Academical FC futbol takımında oynamaktadır. Hamilton Academical FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Chris Mcginn'nin Hamilton Academical FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Chris Mcginn Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Chris Mcginn isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Chris Mcginn Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chris Mcginn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Hamilton Acad.

Chris Mcginn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chris Mcginn şuan Hamilton Academical FC takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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