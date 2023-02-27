Chris Philipps kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chris Philipps Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chris Philipps adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chris Philipps Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chris Philipps 8 Mart 1994 tarihinde Wiltz şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chris Philipps Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Quadrans yapmaktadır. Chris Philipps, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Wiltz 71 futbol takımında oynamaktadır. FC Wiltz 71 takımına 8 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Chris Philipps'nin FC Wiltz 71 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Chris Philipps Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/LifeAsChris_

http://www.instagram.com/chrisphilippsvi/

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Chris Philipps Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chris Philipps isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Chris Philipps Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chris Philipps futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Ettelbrück U17

1 Ocak 2008 yılında FC Metz Altyapı

1 Temmuz 2011 yılında FC Metz U19

1 Temmuz 2012 yılında FC Metz B

1 Temmuz 2013 yılında FC Metz

10 Temmuz 2015 yılında Pr. Münster

30 Haziran 2016 yılında FC Metz

2 Şubat 2018 yılında Legia Varşova

8 Şubat 2019 yılında Legia II

3 Ocak 2020 yılında Lommel SK

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

8 Kasım 2020 yılında FC Wiltz 71

Chris Philipps Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chris Philipps şuan FC Wiltz 71 takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Chris Philipps Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Green Boys 77 Harlange-Tarchamps, Etzella Ettelbrück, FC Metz

Lüksemburg takımında 6 numaralı formasıyla 29 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 55 maçta 0 gol atmıştır.

Lüksemburg U21 takımında 4 numaralı formasıyla 1 Eylül 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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