Chris Ramos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chris Ramos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chris Ramos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chris Ramos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chris Ramos 18 Ocak 1997 tarihinde Cádiz şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Christopher Ramos de la Flor şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chris Ramos Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CONTROL ORIENTADO yapmaktadır. Chris Ramos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cádiz CF futbol takımında oynamaktadır. Cádiz CF takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Chris Ramos'nin Cádiz CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde bitmektedir.

Chris Ramos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Chris Ramos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Chris Ramos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chris Ramos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Mercadal

1 Temmuz 2017 yılında San Fernando B

1 Ekim 2017 yılında San Fernando CD

2 Ocak 2018 yılında Real Valladolid

31 Ağu 2018 yılında Sevilla Atl.

30 Haziran 2019 yılında Real Valladolid

2 Eylül 2019 yılında CD Badajoz

27 Temmuz 2020 yılında Real Valladolid

2 Ekim 2020 yılında CD Lugo

30 Haziran 2021 yılında Real Valladolid

17 Temmuz 2021 yılında CD Lugo

31 Ocak 2023 yılında Cádiz CF

Chris Ramos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chris Ramos şuan Cádiz CF takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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