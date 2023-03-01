Chris Regis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chris Regis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chris Regis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Chris Regis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Chris Regis 11 Kasım 1996 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Christopher Ethan Regis şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Chris Regis Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Braintree Town futbol takımında oynamaktadır. Braintree Town takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Chris Regis'nin Braintree Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Chris Regis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Chris Regis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2014 yılında Southampton U18
7 Ağustos 2015 yılında Colchester U21
30 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz
7 Kasım 2017 yılında Port Vale
31 Temmuz 2018 yılında Torquay
6 Kasım 2018 yılında Wealdstone
1 Temmuz 2019 yılında Truro City FC
1 Ekim 2019 yılında Coggeshall
1 Kasım 2019 yılında Cambridge City
1 Temmuz 2020 yılında Barton Rovers
26 Mart 2022 yılında Chal. St. Peter
22 Temmuz 2022 yılında Braintree
Chris Regis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Chris Regis şuan Braintree Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.