Chris Rodgers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chris Rodgers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chris Rodgers adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chris Rodgers Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chris Rodgers 3 Ocak 1991 tarihinde Ballymena şehrinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chris Rodgers Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Portadown FC futbol takımında oynamaktadır. Portadown FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Chris Rodgers'nin Portadown FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Chris Rodgers Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chris Rodgers isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Chris Rodgers Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chris Rodgers futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Ballymena

1 Temmuz 2015 yılında Larne FC

1 Temmuz 2017 yılında Ballyclare

1 Temmuz 2018 yılında Carrick Rangers

15 Temmuz 2021 yılında Ballymena

1 Temmuz 2022 yılında Dundela FC

1 Ocak 2023 yılında Portadown

Chris Rodgers Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chris Rodgers şuan Portadown FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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