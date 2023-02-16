Chris Smalling kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chris Smalling Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Chris Smalling kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Chris Smalling ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Chris Smalling kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chris Smalling Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chris Smalling adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chris Smalling Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chris Smalling 22 Kasım 1989 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Christopher Lloyd Smalling şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chris Smalling Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OmniSports yapmaktadır. Chris Smalling, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Roma futbol takımında oynamaktadır. Roma takımına 5 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Chris Smalling'nin Roma ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Chris Smalling Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ChrisSmalling

http://www.instagram.com/smalling/

http://www.facebook.com/ChrisSmalling.PAGE/?fref=ts

Chris Smallingboyu ve yaşı kaç

Chris Smalling Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chris Smalling isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 8.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 20.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Chris Smalling Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chris Smalling futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Maidstone U19

1 Temmuz 2007 yılında Maidstone

1 Temmuz 2008 yılında Fulham

1 Temmuz 2010 yılında Man. United

30 Ağu 2019 yılında Roma

3 Ağu 2020 yılında Man. United

5 Ekim 2020 yılında Roma

Chris Smalling kimdir

Chris Smalling Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chris Smalling şuan Roma takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Walderslade Boys, Lordswood FC, Millwall FC, Maidstone United

Chris Smalling Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İngiltere takımında 6 numaralı formasıyla 2 Eylül 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 31 maçta 1 gol atmıştır.

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Chris Smalling nereli

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