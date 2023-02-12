Chris Stokes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chris Stokes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chris Stokes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chris Stokes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chris Stokes 8 Mart 1991 tarihinde Frome şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Christopher Martin Thomas Stokes şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chris Stokes Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ACHIEVE yapmaktadır. Chris Stokes, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kilmarnock FC futbol takımında oynamaktadır. Kilmarnock FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Chris Stokes'nin Kilmarnock FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Chris Stokes Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Chris Stokes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Chris Stokes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chris Stokes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Bolton

1 Mart 2010 yılında Crewe Alexandra

1 Nisan 2010 yılında Bolton

1 Temmuz 2010 yılında Kulüpsüz

1 Ekim 2010 yılında Swindon Superm.

1 Kasım 2010 yılında Forest Green

21 Şubat 2015 yılında Coventry City

31 Mayıs 2015 yılında Forest Green

1 Temmuz 2015 yılında Coventry City

16 Temmuz 2018 yılında Bury

2 Temmuz 2019 yılında Stevenage

31 Ocak 2020 yılında Forest Green

1 Temmuz 2021 yılında Kilmarnock FC

Chris Stokes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chris Stokes şuan Kilmarnock FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.