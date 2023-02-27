Chris Stumpf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chris Stumpf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chris Stumpf adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chris Stumpf Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chris Stumpf 28 Ağustos 1994 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chris Stumpf Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Playersinarms Consulting yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

F91 Dudelange futbol takımında oynamaktadır. F91 Dudelange takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Chris Stumpf'nin F91 Dudelange ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Chris Stumpf Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chris Stumpf isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Chris Stumpf Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chris Stumpf futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Käerjeng U17

1 Temmuz 2011 yılında Käerjeng U19

1 Temmuz 2013 yılında UN Käerjeng 97

1 Temmuz 2016 yılında US Hostert

1 Temmuz 2019 yılında F91 Dudelange

Chris Stumpf Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chris Stumpf şuan F91 Dudelange takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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