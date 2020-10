Chrissy Teigen kimdir? üçüncü çocuğuna hamile olduğu öğrenilen Chrissy Teigen'in düşük yaptığı yönündeki haberler sonrası ünlü isim merak konusu oldu. Peki Chrissy Teigen kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

CHRİSSY TEİGEN KİMDİR?

Chrissy Teigen, 30 Kasım 1985'te Amerika'nın Utah eyaletindeki Delta'da doğdu.

Chrissy Teigen'in annesş Taylandlı, babası ise Norveç asıllıdır. Chrissy Teigen'in babası elektrikçilik ile uğraşmaktaydı. Teigen; Hawaii, Idaho ve Washington'da yaşadı. Ardından Teigen, Kaliforniya'daki Huntington Beach'e yerleşti.

Chrissy Teigen, Washington eyaletinde bulunan Snohomish Lisesinde amigoluk yaptı. İlerleyen zamanda sörf malzemeleri satan bir mağazada çalışırken bir fotoğrafçı tarafından keşfedilerek mankenliğe adım attı.

Chrissy Teigen, New York merkezli IMG Models ajansını dünya çapında temsil ediyor. 2004 yılında IGN Babe ve 2006-2007 yılları arasında Deal or No Deal'da sunuculuk yaptı. 2011, 2012, 2013 ve 2014 yıllarında Sports Illustrated Swimsuit Issue dergisinde Nina Agdal ve Lily Aldridge ile birlikte yer aldı.Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği'neTeigen, Planned Parenthood'a yaptığı bağışlarla gündem olmuştu. 2020 yılındaki George Floyd protestolarında tutuklanan eylemcilerin serbest bırakılmaları için 200 bin dolar kefalet ücreti bağışlamıştı.

Teigen şarkıcı John Legend ile 14 Eylül 2013 tarihinde Como, İtalya'da yer alan Villa Pizzo'da dünyaevine girdi. 14 Nisan 2016'da Luna adını koydukları bir kızı, 16 Mayıs 2018 doğumlu Miles adında oğulları oldu.