Chrissy Teigen tutuklanan protestocular için 200 bin dolar bağışladı

ABD'nin Minneapolis şehrinde ırkçı bir polis 46 yaşındaki Afro-Amerikan George Floyd'u öldürmesiyle gündeme geldi. 'Nefes alamıyorum' dediği halde boğazına bastırmaya devam eden ırkçı polis Afro-Amerikalıyı öldürmüştü.

CHRİSSY TEİGEN'DEN 200 BİN DOLAR KEFARET PARASI

George Floyd'nun ölümünden sonra ırkçı polisi protesto eden diğer vatandaşlar tutuklanmışlardı. Ülke savaş alanına dönerken ünlü şarkıcı John Legend'in eşi Chrissy Teigen tutuklu olanların özgürlüklerine kavuşmaları için 200 bin dolar kefaret parası ödedi. Chrissy Teigenyor'nın Trump karşıtı bir model olduğu biliniyor.