Christ Afalna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christ Afalna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christ Afalna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christ Afalna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christ Afalna 15 Haziran 1998 tarihinde Douala şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Christ Nkama Afalna şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christ Afalna Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mountain Sports Management yapmaktadır. Christ Afalna, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Unirea 04 Slobozia futbol takımında oynamaktadır. AFC Unirea 04 Slobozia takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Christ Afalna'nin AFC Unirea 04 Slobozia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Christ Afalna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christ Afalna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christ Afalna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christ Afalna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Somuz Falticeni

12 Ocak 2021 yılında Unirea Slobozia

30 Haziran 2022 yılında Somuz Falticeni

1 Temmuz 2022 yılında Unirea Slobozia

Christ Afalna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christ Afalna şuan AFC Unirea 04 Slobozia takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

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