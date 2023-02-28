Christ Bekale kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christ Bekale Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christ Bekale adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christ Bekale Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christ Bekale 20 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Gabon uyrukludur.Gerçek adı da Christ Junior-Ray Eneme Bekale şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christ Bekale Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Westland Group yapmaktadır. Christ Bekale, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sheriff Tiraspol futbol takımında oynamaktadır. FC Sheriff Tiraspol takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Christ Bekale'nin FC Sheriff Tiraspol ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Christ Bekale Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christ Bekale isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christ Bekale Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christ Bekale futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Eylül 2018 yılında ES Metlaoui

31 Ocak 2020 yılında CA Bizertin

30 Kasım 2020 yılında US Tataouine

21 Şubat 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Almahalla Tripoli

21 Eylül 2022 yılında EO Sidi Bouzid

8 Şubat 2023 yılında FC Sheriff

Christ Bekale Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christ Bekale şuan FC Sheriff Tiraspol takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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