Christ Kouadio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christ Kouadio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Christ Kouadio kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Christ Kouadio ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Christ Kouadio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christ Kouadio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Christ Kouadio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christ Kouadio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christ Kouadio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christ Kouadio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christ Kouadio 23 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Christ Sarkodjé Kouadio şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christ Kouadio Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fisher Sport Ltd yapmaktadır. Christ Kouadio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACSM Politehnica Iasi futbol takımında oynamaktadır. ACSM Politehnica Iasi takımına 28 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Christ Kouadio'nin ACSM Politehnica Iasi ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Christ Kouadio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christ Kouadio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Christ Kouadio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christ Kouadio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Lanusei

1 Temmuz 2017 yılında Cagliari U19

27 Temmuz 2019 yılında Torino U19

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

5 Ocak 2021 yılında Savoia

14 Temmuz 2021 yılında Kokkolan PV

28 Ocak 2022 yılında ACSM Poli Iasi

Christ Kouadio kimdir

Christ Kouadio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christ Kouadio şuan ACSM Politehnica Iasi takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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Christ Kouadio nereli

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