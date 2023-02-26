Christian Aleman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Aleman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Aleman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Aleman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Aleman 5 Şubat 1996 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Christian Fernando Alemán Alegría şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Aleman Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Iván Reyes yapmaktadır. Christian Aleman, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Aucas futbol takımında oynamaktadır. SD Aucas takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Christian Aleman'nin SD Aucas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Christian Aleman Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/christian_aleman23/

Christian Aleman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian Aleman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Christian Aleman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Aleman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında CS Emelec

1 Ocak 2014 yılında Emelec B

18 Şubat 2015 yılında Técnico U.

3 Ağustos 2015 yılında Manta FC

31 Aralık 2015 yılında Técnico U.

23 Şubat 2016 yılında Deportivo Quito

26 Temmuz 2016 yılında Barcelona SC

17 Ağustos 2017 yılında Estudiantes

30 Haziran 2018 yılında Barcelona SC

24 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

25 Eylül 2020 yılında Guayaquil City

1 Ocak 2021 yılında Arka Gdynia

3 Ocak 2023 yılında SD Aucas

Christian Aleman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Aleman şuan SD Aucas takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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