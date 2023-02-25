Christian Bassogog kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Bassogog Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Bassogog adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Bassogog Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Bassogog 18 Ekim 1995 tarihinde Bamenda şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Christian Mougang Bassogog şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Bassogog Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DreamWorld Sports yapmaktadır. Christian Bassogog, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Shenhua futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Shenhua takımına 26 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Christian Bassogog'nin Shanghai Shenhua ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Christian Bassogog Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian Bassogog isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Christian Bassogog Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Bassogog futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Nisan 2015 yılında Wilmington

28 Ağustos 2015 yılında Aalborg BK

19 Şubat 2017 yılında HN Jianye

26 Şubat 2021 yılında SH Shenhua

Christian Bassogog Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Bassogog şuan Shanghai Shenhua takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Christian Bassogog Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rainbow FC

Kamerun takımında 11 numaralı formasıyla 12 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 45 maçta 7 gol atmıştır.

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