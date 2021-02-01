Bu sezon transferde adından sıkça söz ettiren Fenerbahçe, Mesut Özil, Attila Szalai ve Bright Osayi Samuel'in ardından İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmıştı. Bu isimlerin yanına bir de golcü transferi eklemek isteyen sarı-lacivertliler, Christian Benteke'yi gündemine aldı. Basında çıkan transfer iddialarının ardından taraftarlar, Christian Benteke ismini araştırmaya başladı. Peki, Christian Benteke kimdir, kaç yaşında ve nereli? Benteke kaç gol attı? İşte detaylar...

CHRISTIAN BENTEKE KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NERELİ? KAÇ GOL ATTI?

3 Aralık 1990 tarihinde dünyaya gelen Benteke, 30 yaşındadır. Demokratik Kongo Cumhuriyeti doğumlu olan Benteke, Belçika milli takımında forma giymektedir. 1.90 boyundaki golcü futbolcu, sağ ayağını kullanıyor.

Güncel piyasa değerinin 9 milyon euro olduğu Christian Benteke, futbola Belçika'nın Standard Liege takımında başladı. 2005-2012 yılları arasında Belçika takımlarında forma giyen 30 yaşındaki golcü, 2012 yılında Aston Villa'ya transfer oldu ve Premier Lig kariyerine başladı.

2015'de 46.50 milyon euro bonservis bedeliyle Liverpool'a transfer olan Benteke, burada bekleneni veremedi ve Crystal Palace'ın yolunu tuttu.

Yıldız futbolcu bu sezon 17 maçta 4 gol, 1 asist ile oynadı.