Christian Cappis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Cappis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Cappis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Cappis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Cappis 13 Ağu 1999 tarihinde Katy, Texas şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Christian Jaeger Cappis şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Cappis Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini in4 sports yapmaktadır. Christian Cappis, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bröndby IF futbol takımında oynamaktadır. Bröndby IF takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Christian Cappis'nin Bröndby IF ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Christian Cappis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ccappis_99/

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Christian Cappis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian Cappis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Christian Cappis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Cappis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Dallas Academy

6 Kasım 2018 yılında Hobro IK

1 Temmuz 2021 yılında Bröndby IF

Christian Cappis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Cappis şuan Bröndby IF takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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