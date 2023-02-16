Christian Conteh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Conteh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Conteh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Conteh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Conteh 27 Ağu 1999 tarihinde Hamburg şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Almanya,Gana uyrukludur.Gerçek adı da Christian Joe Conteh şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Conteh Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EMG Mundial yapmaktadır. Christian Conteh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dynamo Dresden futbol takımında oynamaktadır. Dynamo Dresden takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Christian Conteh'nin Dynamo Dresden ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Christian Conteh Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ccontehjr/

Christian Conteh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian Conteh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Christian Conteh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Conteh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında SC Victoria U19

1 Temmuz 2017 yılında St. Pauli U19

1 Temmuz 2018 yılında St. Pauli II

1 Temmuz 2020 yılında Feyenoord

18 Ağu 2021 yılında Sandhausen

4 Ocak 2022 yılında Feyenoord

5 Ocak 2022 yılında FC Dordrecht

30 Haziran 2022 yılında Feyenoord

2 Temmuz 2022 yılında Dresden

30 Haziran 2023 yılında Feyenoord

Christian Conteh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Conteh şuan Dynamo Dresden takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

TSV Wandsetal, Concordia Hamburg (-2016), SC Victoria Hamburg (2016-2017), FC St. Pauli (2017-2018)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.