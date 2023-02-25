Christian Cruz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Cruz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Christian Cruz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Christian Cruz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Christian Cruz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Cruz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Christian Cruz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Cruz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Cruz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Cruz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Cruz 1 Ağustos 1992 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Christian Geovanny Cruz Tapia şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Cruz Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IMAGESPORT yapmaktadır. Christian Cruz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Emelec futbol takımında oynamaktadır. CS Emelec takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Christian Cruz'nin CS Emelec ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Christian Cruz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian Cruz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Christian Cruz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Cruz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Barcelona SC

16 Temmuz 2013 yılında CD River Plate

5 Şubat 2018 yılında LDU Quito

31 Aralık 2018 yılında Guayaquil City

3 Ocak 2019 yılında LDU Quito

3 Ocak 2023 yılında CS Emelec

Christian Cruz kimdir

Christian Cruz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Cruz şuan CS Emelec takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Christian Cruz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ekvador takımında 7 numaralı formasıyla 28 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Christian Cruz nereli

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