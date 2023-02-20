Christian Cueva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Cueva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Cueva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Cueva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Cueva 23 Kasım 1991 tarihinde Trujillo şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Christian Alberto Cueva Bravo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Cueva Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BSC yapmaktadır. Christian Cueva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Christian Cueva'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Christian Cueva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian Cueva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Christian Cueva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Cueva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ağustos 2007 yılında U San Martín II

1 Nisan 2008 yılında U. San Martín

1 Ağustos 2012 yılında César Vallejo

1 Ocak 2013 yılında Unión Española

13 Ağustos 2013 yılında Rayo Vallecano

30 Haziran 2014 yılında Unión Española

1 Ağustos 2014 yılında Alianza Lima

19 Temmuz 2015 yılında Toluca

1 Temmuz 2016 yılında São Paulo

15 Temmuz 2018 yılında Krasnodar

7 Şubat 2019 yılında Santos FC

30 Ocak 2020 yılında Krasnodar

31 Ocak 2020 yılında Santos FC

14 Şubat 2020 yılında Pachuca

11 Ağustos 2020 yılında Y. Malatyaspor

25 Ocak 2021 yılında Al-Fateh

3 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

Christian Cueva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Cueva şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Christian Cueva Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Instituto Superior Sánchez Carrión Junior (2004-2005), Deportivo San Nicolás (2005-2006), Instituto Superior Pedagógico Sánchez Carrión (2007), Héroes de Huamachuco (2007)

Peru takımında 10 numaralı formasıyla 1 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 96 maçta 17 gol atmıştır.

Peru U20 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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