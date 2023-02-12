Christian Doidge kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Doidge Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Doidge adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Doidge Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Doidge 25 Ağu 1992 tarihinde Newport şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Galler uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Christian Rhys Doidge şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Doidge Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Christian Doidge, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kilmarnock FC futbol takımında oynamaktadır. Kilmarnock FC takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Christian Doidge'nin Kilmarnock FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Christian Doidge Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Christian Doidge isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Christian Doidge Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Doidge futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Brist. Rov. U18

1 Temmuz 2008 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2009 yılında Cwmbran Celtic

1 Temmuz 2010 yılında Croesyceiliog

1 Kasım 2011 yılında Barry

4 Ocak 2013 yılında Carmarthen

15 Ağu 2014 yılında FC Dag & Red

16 Ocak 2015 yılında Dartford

14 Mart 2015 yılında FC Dag & Red

1 Temmuz 2016 yılında Forest Green

31 Ağu 2018 yılında Bolton

6 Ocak 2019 yılında Forest Green

1 Temmuz 2019 yılında Hibernian FC

31 Ağu 2022 yılında Kilmarnock FC

31 Mayıs 2023 yılında Hibernian FC

Christian Doidge Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Doidge şuan Kilmarnock FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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