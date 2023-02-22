Christian Ekong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Ekong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Ekong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Christian Ekong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Christian Ekong 16 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Christian Ekong Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Christian Ekong, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enyimba Aba futbol takımında oynamaktadır. Enyimba Aba takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Christian Ekong'nin Enyimba Aba ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Christian Ekong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Christian Ekong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Dakkada FC
1 Temmuz 2021 yılında Enyimba Aba
Christian Ekong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Christian Ekong şuan Enyimba Aba takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
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