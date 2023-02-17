Christian Enemark kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Enemark Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Christian Enemark kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Christian Enemark ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Christian Enemark kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Enemark Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Enemark adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Enemark Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Enemark 20 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Enemark Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Christian Enemark, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naestved Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Naestved Boldklub takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Christian Enemark'nin Naestved Boldklub ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Christian Enemarkboyu ve yaşı kaç

Christian Enemark Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian Enemark isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Christian Enemark Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Enemark futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ocak 2015 yılında Bröndby IF U17

1 Temmuz 2016 yılında Bröndby IF U19

8 Ocak 2018 yılında Bröndby IF

3 Ağu 2018 yılında HB Köge

30 Haziran 2019 yılında Bröndby IF

1 Temmuz 2019 yılında Naestved BK

29 Ağu 2020 yılında Akademisk BK

1 Temmuz 2021 yılında Naestved BK

Christian Enemark kimdir

Christian Enemark Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Enemark şuan Naestved Boldklub takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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Christian Enemark nereli

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